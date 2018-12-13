«الشورى» يناقش نظام شرطة البيئة الأسبوع المقبل

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تواصل – فريق التحرير:

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438/1439هـ , ومن أبرزها مطالبة الهيئة بسرعة استكمال إجراءات التراخيص لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض خصوصاً في المناطق النائية لتمكين كافة أفراد المجتمع من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

ويصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1438/1439هـ , ومن أبرزها مطالبة المدينة بالعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي , والتطوير التقني والنشاط الابتكاري بالمملكة وفق إطار الحوكمة .

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1438/1439هـ .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1438/1439هـ , وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية , المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين , استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

وخلال الجلسة العادية السابعة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1438/1439هـ , ومن أبرزها مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بالإسراع في إصدار نظامها , والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة احتياجاتها وأوجه الدعم الذي يمكنها من أداء مهامها في القرى والهجر النائية .

ويستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي , بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438/1439هـ , ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438/1439هـ ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1438/1439هـ , وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

وفي جلسة المجلس الثامنة التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1438/1439هـ , ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .

ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438/1439هـ .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن إعادة دراسة مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس , وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مقترح تعديل نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/9/1403هـ , المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر البقمي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدداً من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.

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