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صدمته شاحنة.. وفاة محتج سادس لـ«السترات الصفراء»

صدمته شاحنة.. وفاة محتج سادس لـ«السترات الصفراء»
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تواصل – وكالات:

قُتل أحد محتجي “السترات الصفراء”، لیل أمس، بعدما صدمته شاحنة عند مستدیرة بالقرب من مدخل طریق سریع في مدینة أفینیون بجنوب فرنسا، كما أعلنت نیابة المنطقة.

وقالت مساعدة النائب العام مارولین أرمان: إن “سائق الشاحنة أوقف بینما الضحیة في الثالثة والعشرین من العمر”، مشیرةً إلى أن “المعلومات الأولیة تشیر إلى أن سائق الشاحنة بولندي”.

وهذه سادس وفاة تسجل على هامش تحركات “السترات الصفراء” الاحتجاجیة. ففي 17 نوفمبر، وهو الیوم الأول من تجمعات “السترات الصفراء”، لقیت متظاهرة حتفها بعدما صدمتها سائقة سیارة كانت في حالة ذعر عند حاجز.

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