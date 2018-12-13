مبتعثون عائدون يشكون تعطل فسح مركباتهم.. و«الجمارك» ترد

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تواصل- فريق التحرير:

أوضح المتحدث باسم الجمارك، عيسى العيسى، أنه “تم فسح معظم سيارات المبتعثين التي وردت إلى المملكة، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمبتعثين، ومن بينها التجاوز عن بعض الملاحظات مثل كفاءة الطاقة والموديل تقديراً لأوضاعهم”.

وأكد، أن الجمارك تقوم بفسح أي سيارة مستوفية الإجراءات، وأنه في حال وجود أي نقص في المستندات المطلوبة أو أخطاء فيجب تصحيحه من الشاحن في بلد المصدر كي يتم تسليم السيارة لصاحبها بعد التثبت من ملكيته لها، مؤكداً استعداد الجمارك لتذليل أي عوائق تقف أمام المبتعثين، وإعطائهم الأولوية في جميع الإجراءات.

وكان عدد من المبتعثين العائدين من كندا شكوا بعد قطع العلاقات معها، تعطل إنهاء إجراءات دخول سيارتهم التي جلبوها معهم إلى المملكة، وأنها محجوزة بميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام.

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