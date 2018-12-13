«الحصيني» يكشف الموعد المتوقع لـ«الشتاء الحقيقي»

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توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن تشهد المملكة خلال الأيام المقبلة حالة جوية ممطرة تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة وتستمر عدة أيام – إن شاء الله تعالى.

وقال الحصيني في تصريحات صحفية: (متوقع أن تؤثر تلك الحالة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وشمال الشرقية والباحة وجازان وعسير).

وتابع قائلاً: (متوقع أن تزف الأمطار الطلاب إلى صالات الاختبار – ان شاء الله – الفصل الأول للعام الهجري ١٤٤٠ هـ والتي تبدأ يوم الأحد).

وبيَّن أن (الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة يعقبها موجة برد من متوسطة إلى قوية تجبر الكثير إلى ارتداء المعاطف الشتوية على معظم المناطق ويوافق ذلك دخول الشتاء فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ومنها ضمنها بلادنا المملكة العربية السعودية والدول العربية ويوافق دخوله يوم الجمعة المقبل ١٤٤٠/٤/١٤هـ ويستمر ٩٠ يوماً والله أعلم).