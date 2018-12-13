«ساعة» تنقذ حياة «أربعيني» بتنبيهه لخلل صحي خطير

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تواصل- وكالات:

أنقذت أبل ووتش حياة أب يبلغ من العمر 46 عاماً، بعد أن اكتشفت أن قلبه ينبض بسرعة فائقة وصلت إلى الضعف، وذلك بفضل الميزة الجديدة التي أطلقتها شركة أبل، والتي تقوم على اكتشاف وجود أي خلل في القلب.

وحذرت أبل ووتش مالكها “إد دينتيل” لأول مرة يوم الخميس بأنه يعاني من عدم انتظام ضربات القلب، إذ يتراوح معدل نبض القلب الطبيعي بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، بينما تصل نبضات قلب دينتيل إلى 140 دقة.

وقام الأطباء في مركز الرعاية العاجلة بتشخيص الشخص البالغ 46 سنة من ريتشموند بفيرجينيا بمرض بالرجفان الأذيني، والذي يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب، ويمكن أن يؤدي إلى تجلط الدم والسكتات الدماغية القاتلة.

وأطلقت شركة أبل ميزة جديدة في ساعاتها الذكية ” أبل ووتش”، تتيح للمستخدمين التعرف على معدل ضربات القلب وانتظامها، مع تنبيه المستخدمين في حالة وجود أي مشكلة، وذلك من خلال شريط يشبه “رسم القلب” يظهر على شاشة الساعة.

وقال موقع سي إن بي سي، إن تلك الميزة يمكن استخدامها بالشكل الصحيح لمن يتعدون الـ 22 عاماً، وهي الميزة كان يجري تطويرها منذ عدة سنوات من قبل خبراء أبل، حتى تم الحصول على تصريح للسماح بإطلاقها.

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