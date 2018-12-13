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«فيسبوك» يضيف ميزة لـ«المتوفين»

«فيسبوك» يضيف ميزة لـ«المتوفين»
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تواصل – وكالات:

ربما تريد أن تنسى جميع الأحداث غير السعيدة التي مررت بها، لكن “فيسبوك” يريد التأكد من أنك تتذكرها، إذ حدَّثت الشبكة الاجتماعية ميزة “Life Events” الخاصة بها وتريد منك أن تستخدمها لإحياء ذكرى أصدقائك المتوفين، وذلك بالإضافة إلى اللحظات السعيدة.

وكتب ديفيد هاريس، مدير المنتجات بشركة “فيسبوك”: “سمعنا أن العديد من الأشخاص يرغبون في مشاركة أحداث الحياة الرئيسية وتذكرها، بما في ذلك اللحظات الصعبة مثل فقدان شخص عزيز عليه”، ووفقاً لهذا ستضم صفحة الذكريات الجديدة لـFacebook الناس المتوفين، وستجعل المستخدمين أكثر حزناً.

وأضاف هاريس: “أحداث الحياة يجب أن تشمل كل الذكريات سواء كان الأمر يتعلق بمناسبات سعيدة أو رسمية أو حزينة، ومشاركة حدث حياتك على “فيسبوك” هو وسيلة لإعلان حالتك الرئيسية لأصدقائك وعائلتك.

ووفقاً لموقع “مترو” البريطاني، كلف فيسبوك مجموعة من الباحثين لإجراء دراسة تضم 1000 مستخدم ووجدوا أن شخصاً واحداً من كل أربعة أشخاص ينشر أو قد ينشر لحظات صعبة أو خطيرة.

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