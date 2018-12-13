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5 نصائح للإقلاع عن التدخين

5 نصائح للإقلاع عن التدخين
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تواصل- وكالات:

أفضل شيء يمكنك القيام به لصحتك هو الإقلاع عن التدخين، ولكن في بعض الأحيان خلال رحلتك للإقلاع عن التدخين تضطر إلى التنازل وشرب سيجارة، وبذلك تعود لنقطة الصفر مرة أخرى، في هذا التقرير نقدم لك نصائح تساعدك على التوقف عن التدخين بلا عودة، كما ذكر موقع “Net doctor”.

إذا كنت تريد التخلي عن التدخين، فعليك أن تكون مستعد ذهنياً، حيث إن التدخين أصبح أسلوب حياة للكثيرين ويكاد يصبح سلوكاً طبيعياً في مواقف معينة، ولكن إذا تعرفت على الطرق التالية يمكنك التوقف عن التدخين نهائياً.

جرّب أساليب وحيل لتشتيت ذهنك عن التدخين

حدد الأوقات التي تكون فيها أكثر عرضة للتدخين ونظم خطة لما ستفعله بدلاً من السيجارة، فمثلاً يمكنك تناول وجبات خفيفة من الأطعمة الصحية مثل الجزر والخيار، وقطعها بأشكال تشبه السجائر وتناولها إذا رغبت في التدخين.

ممارسة الرياضة

التمارين الرياضية تطلق هرمونات “الأندروفين” المسؤولة عن تحسين المزاج والسعادة وهو نفس الهرمون الذي يطلقه تدخين السيجارة والنيكوتين، لذا عندما تمارس الرياضة يمكن لهذه الهرمونات أن تقلل من الرغبة الشديدة لديك للتدخين، وحيث أنك تجد نفسك أكثر رشاقة وأقوى مع التمرين، فسوف يمنحك أيضاً الدافع لتحسين نفسك بالرياضة لتصبح أكثر صحة.

أشغل نفسك

إذا وجدت أن الجلوس أمام التلفزيون يجعلك ترغب في التدخين، فقم بالقيام بعمل شيء آخر بدلاً من ذلك، مثل المشي أو التحدث مع أحد أصدقائك، فمن المهم أن تبقي نفسك مشغولا لتجنب العادات السيئة.

املأ قائمة المهام اليومية بالأعمال الإنتاجية، سواء كان ذلك بتنظيف الحمام، أو الذهاب إلى السوبر ماركت، أو ممارسة التمارين أو تناول القهوة مع الأصدقاء حتى تتجنب التدخين.

الاسترخاء

إذا كان التدخين هو طريقتك للتعامل مع الإجهاد أو القلق، فعندما تشعر بالتوتر أو القلق، مارس أساليب الاسترخاء مثل التنفس العميق، والاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو ممارسة اليوجا.

بدائل النيكوتين

النيكوتين مادة تسبب الإدمان، وبمجرد دخوله إلى جسم الإنسان، فإن عقله وجسمه يعتمدان عليه، وبمجرد أن يبدأ النيكوتين في مغادرة الجسد، فإن العقل على الفور يجعل الشخص يبحث عنه مرة أخرى.

وبدائل النيكوتين، منتجات علاجية تقدم النيكوتين بكميات أقل دون المواد الكيميائية الضارة الموجودة في السجائر ويساعدك هذا العلاج في البداية على التغلب على آثار الانسحاب من التدخين مثل: تقلبات المزاج والصداع وصعوبة النوم.

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