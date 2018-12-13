الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالصور.. وزير الداخلية يدشن «أبشر حكومة» والواجهة الجديدة لـ«أبشر أفراد»

بالصور.. وزير الداخلية يدشن «أبشر حكومة» والواجهة الجديدة لـ«أبشر أفراد»

«الكهرباء»: استبدال كافة العدادات

«الكهرباء»: استبدال كافة العدادات

فقدان طفلة رضيعة في سيول بينبع.. وإنقاذ والدها

فقدان طفلة رضيعة في سيول بينبع.. وإنقاذ والدها

1300 مواطن ومواطنة يغيرون أسماءهم.. تعرف على أكثر الأسماء تفضيلا

1300 مواطن ومواطنة يغيرون أسماءهم.. تعرف على أكثر الأسماء تفضيلا

«التدريب التقني» تكشف تفاصيل المرحلة الرابعة من برنامج التدريب «أتقن»

«التدريب التقني» تكشف تفاصيل المرحلة الرابعة من برنامج التدريب «أتقن»
0

تواصل – واس:

اختتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المرحلة الرابعة من برنامج التدريب المجتمعي أتقن الذي استمر لمدة خمسة أسابيع .

وقد بلغت أعداد المتقدمين والمتقدمات في كافة التخصصات التقنية والمهنية المطروحة عبر الكليات التقنية والكليات العالمية والمعاهد الصناعية الثانوية في جميع محافظات ومراكز المملكة 37279 متقدماً ومتقدمة شكلت نسبة الرجال 72% والنساء 28%، واستفاد من البرنامج 11530 متدرباً ومتدربة.

وأوضحت المؤسسة أن منطقة مكة المكرمة شهدت النصيب الأكبر من حيث أعداد المتدربين بواقع 3231 متدرباً ومتدربة، تلاها منطقة الرياض حيث وصل أعداد المتدربين فيها إلى 2157 متدرباً ومتدربة، ثم منطقة عسير بنحو 1243 متدرباً ومتدربة ، وحققت الكلية التقنية بتربة العدد الأكبر في أعداد المتدربين التي بلغت 594 متدرباً ومتدربة، فيما تصدرت صيانة الجوال التخصصات الأكثر إقبالاً حيث استفاد منها 2897 متدرباً ومتدربة ، تلاها صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني بنحو 2054 متدرباً ومتدربة، بعد ذلك الكهرباء والتمديدات المنزلية بواقع 965 متدرباً.

وتشير الإحصائيات في جميع مراحل برنامج التدريب المجتمعي “أتقن” إلى وصول أعداد المتقدمين 111,798 متقدماً ومتقدمة، وأعداد المستفيدين من البرنامج 29,841 متدرباً ومتدربة، وكان العدد المستهدف 17500 متدرب ومتدربة، حيث شكلت نسبة تحقيق الهدف 170% .

يذكر أن المرحلة الرابعة من البرنامج قد شهدت إضافة 8 دورات جديدة هي مقدمة في لغة الطيران، والعوامل البشرية في الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية، إضافة إلى مقدمة في أجهزة ومكونات الطائرات، ومقدمة في سلامة الطيران، والروبوت والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات، حيث يبلغ مجموع الدورات التي تم تقديمها 21 دورة متنوعة في مختلف التخصصات، ويحصل المتدرب بعدها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بدء القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف في «التدريب التقني»

بدء القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف في «التدريب التقني»

2200 متقدم على الاختبار الشامل بالتدريب التقني

2200 متقدم على الاختبار الشامل بالتدريب التقني

التدريب التقني: برامجنا تقدم لسوق العمل الكوادر المتخصصة

التدريب التقني: برامجنا تقدم لسوق العمل الكوادر المتخصصة

«التدريب التقني» يطلق كليات وتخصصات جديدة.. تعرَّف على التفاصيل

«التدريب التقني» يطلق كليات وتخصصات جديدة.. تعرَّف على التفاصيل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد
«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم
تقارير وحوارات

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

المزيد
كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟
تقارير وحوارات

كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟

المزيد
المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>