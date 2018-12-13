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اتفاق وشيك.. البنوك تدفع 10% من أرباحها بأثر رجعي لـ16 عاماً ماضية

اتفاق وشيك.. البنوك تدفع 10% من أرباحها بأثر رجعي لـ16 عاماً ماضية
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تواصل- الرياض:

أكدت مصادر مصرفية أنه من المتوقع أن تتوصل بنوك السعودية إلى اتفاق مع هيئة الزكاة قبل نهاية العام لحل الخلاف بشأن زيادة الالتزامات.

يذكر أن خلافاً بين البنوك وهيئة الزكاة اندلع منذ بداية العام بشأن مدفوعات إضافية للزكاة بأثر رجعي عن سنوات تعود إلى 2002، وفقاً لـ”عكاظ”.

وقالت المصادر: إن البنوك اعترضت على المدفوعات الإضافية ولكن تم الاقتراب من التوصل لحل وسط، وأضاف أحد المصادر أنه سيجري حساب الزكاة بنسبة 10% من أرباح البنك.

وكان الحساب السابق للهيئة العامة للزكاة والدخل يستند إلى 2.5% من رأسمال البنك.

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