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قرقاش يعلق على دور المملكة في تأسيس كيان «دول البحر الأحمر»

قرقاش يعلق على دور المملكة في تأسيس كيان «دول البحر الأحمر»
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تواصل- وكالات:
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أن جهود المملكة العربية السعودية لضمان الاستقرار في المنطقة ملهمة، وأن مبادراتها نجاح على الصعيد الدبلوماسي لدول المنطقة تحت قيادة الرياض التي تقوده بجهد وحرفية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب قرقاش على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها:”إن الجهود السعودية لضمان الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأحمر ملهمة، والمبادرة في حد ذاتها نجاح دبلوماسي لدول المنطقة تقوده الرياض بجهد وحرفية، هذا التطور الواعد يعزز السلام والازدهار في المنطقة”.

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