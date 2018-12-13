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قريباً.. «حساب المبدع» خدمة جديدة خاصة من «إنستقرام»

قريباً.. «حساب المبدع» خدمة جديدة خاصة من «إنستقرام»
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تواصل – وكالات:

تعمل شركة إنستقرام على اختبار نوع جديد من الحسابات على خدمة مشاركة الصور والفيديو التابعة لها، على أن تكون تلك الحسابات مخصصة للمشاهير.

وحسب موقع “هوليوود ريبورتر”، فإن الخدمة الجديدة سيطلق عليها اسم “حساب المبدع” وستخصص لمجموعة صغيرة من المشاهير، إذ يوفر لهم هذا النوع الجديد من الحسابات أدوات خاصة بهم.

وأشار الموقع إلى أن تسمية “حساب المبدع”، تأتي على غرار الملفات الشخصية التي تركز على الأعمال التجارية والتي قدمتها إنستجرام في عام 2016، وهي تستهدف المواهب التقليدية والمؤثرين الرقميين والفنانين الذين ينتشرون على المنصة.

ونقل موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، أن الخدمة ستشمل الأدوات المخصصة لصانعي المحتوى والمبدعين، والتي ستصبح جزءًا من الحسابات الجديدة، كإحصاءات النمو مثل البيانات بشأن المتابعات وإلغاء المتابعات، إلى جانب أدوات المراسلة المباشرة التي تسمح للمستخدمين بتمييز منشورات الأصدقاء والعلامات التجارية عن غيرها، فضلًا عن علامات مرنة تسمح للمستخدمين بتعيين طريقة الاتصال بهم.

وتعمل إنستجرام تعمل في الوقت الراهن على اختبار الميزات الجديدة مع مجموعة تجريبية صغيرة قبل طرحها على للمزيد من الفئة المستهدفة خلال العام المقبل.

وستتيح أدوات المراسلة المباشرة لمنشئي المحتوى تصفية رسائلهم، وتصنيفها إلى مقروء وغير مقروء ومُحددة. كما سيكون بمقدورهم ترتيب طلباتهم المعلقة حسب الصلة أو الوقت للتأكد من عدم تفويت الطلبات المهمة.

يُشار إلى أن خدمة إنستجرام، التي تجاوز عدد مستخدميها المليار مستخدم حتى شهر يونيو الماضي، أصبحت تحظى خلال السنوات الأخيرة بشعبية هائلة بين أوساط المشاهير، إذ توفر لهم إمكانية مشاركة نشاطاتهم مع المعجبين إما عن طريق الصور أو الفيديو أو القصص.

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