لص يعتقل نفسه في أغبى عملية سرقة

تواصل- وكالات:

حاول أحد اللصوص اقتحام مطعم صيني فارغ في كاليفورنيا عبر الدخول من قناة تصريف الشحوم، لكنه علق فيها لمدة يومين.

فبعد يومين، استجاب فريق الطوارئ لاتصال الأربعاء من صاحب متجر في شارع تجاري في سان لورينزو بكاليفورنيا.

وعند وصولهم إلى المنطقة المعنية، سمعوا صوتاً واهناً يأتي من داخل المبنى، وعندها أدركوا أن هناك رجلاً عالقاً في قناة تصريف الشحوم التي تعلو المدفأة، كما أفادت إدارة الإطفاء في مقاطعة ألاميدا.

وتحولت الحادثة إلى عملية إنقاذ حيث عثر على الرجل العالق في المصرف، وتم إخراجه منها في عملية استغرقت نصف ساعة. وبعد إنقاذه، قال الرجل إنه ظل عالقاً في القناة الضيقة لمدة يومين.