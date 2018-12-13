الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الكهرباء»: استبدال كافة العدادات

«الكهرباء»: استبدال كافة العدادات

فقدان طفلة رضيعة في سيول بينبع.. وإنقاذ والدها

فقدان طفلة رضيعة في سيول بينبع.. وإنقاذ والدها

1300 مواطن ومواطنة يغيرون أسماءهم.. تعرف على أكثر الأسماء تفضيلا

1300 مواطن ومواطنة يغيرون أسماءهم.. تعرف على أكثر الأسماء تفضيلا

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

لص يعتقل نفسه في أغبى عملية سرقة

لص يعتقل نفسه في أغبى عملية سرقة
0

تواصل- وكالات:

حاول أحد اللصوص اقتحام مطعم صيني فارغ في كاليفورنيا عبر الدخول من قناة تصريف الشحوم، لكنه علق فيها لمدة يومين.

فبعد يومين، استجاب فريق الطوارئ لاتصال الأربعاء من صاحب متجر في شارع تجاري في سان لورينزو بكاليفورنيا.

وعند وصولهم إلى المنطقة المعنية، سمعوا صوتاً واهناً يأتي من داخل المبنى، وعندها أدركوا أن هناك رجلاً عالقاً في قناة تصريف الشحوم التي تعلو المدفأة، كما أفادت إدارة الإطفاء في مقاطعة ألاميدا.

وتحولت الحادثة إلى عملية إنقاذ حيث عثر على الرجل العالق في المصرف، وتم إخراجه منها في عملية استغرقت نصف ساعة. وبعد إنقاذه، قال الرجل إنه ظل عالقاً في القناة الضيقة لمدة يومين.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. باب مغلق يحبط محاولة لص للفرار بسلسلة ذهبية

شاهد.. باب مغلق يحبط محاولة لص للفرار بسلسلة ذهبية

القبض على لص غلبه النعاس أثناء سرقة مكتب

القبض على لص غلبه النعاس أثناء سرقة مكتب

جهاز يكشف الجريمة قبل ارتكابها.. أطاح بلص ينوي سرقة صراف

جهاز يكشف الجريمة قبل ارتكابها.. أطاح بلص ينوي سرقة صراف

شاب ينجح في الإيقاع بلص سرق سترته بطريقة مبتكرة!

شاب ينجح في الإيقاع بلص سرق سترته بطريقة مبتكرة!

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد
«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم
تقارير وحوارات

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

المزيد
كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟
تقارير وحوارات

كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟

المزيد
المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>