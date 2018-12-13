فقدان طفلة رضيعة في سيول بينبع.. وإنقاذ والدها

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تواصل – ينبع:

زار قائد لواء الملك فیصل للأمن الخاص بالمدینة المنورة اللواء حسین بن جابر الحربي یرافقه العمید خالد بن عبدالعزیز العنزي قائد كتیبة مكافحة الشغب/٧١ بینبع، العریف عطیة مفرج الرفاعي في منزله وذلك للاطمئنان على صحته بعد الإصابات التي تعرض لها من جراء السیول الأخیرة على ینبع وفقد على إثرها طفلته خزامى، وقدم اللواء الحربي خلال هذه الزیارة للرفاعي تحیات وسلام زملائه متمنیًا له الشفاء العاجل.

من جانبه عبر العریف الرفاعي عن شكره لقائد اللواء وصحبه على هذه الزیارة، مبینًا بأنه مؤمن بقضاء الله وقدره.

یذكر أن العریف الرفاعي جرفته سیول وادي ثما بینبع وتم إنقاذه، وما زالت الجهات المعنیة وعدد من المتطوعین یبحثون عن طفلته ذات السبع أشهر التي فقدت بالسیل.

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