أمطار غزيرة تغرق محافظات وقرى في جازان.. لماذا لم تعلق الدراسة؟ (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

شهدت بعض محافظات وقرى منطقة جازان، هطول أمطار غزيرة في ساعة متأخرة، مساء الأربعاء، وحتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس.

وكانت محافظة أبوعريش والقرى التابعة لها، من أشد محافظات منطقة جازان التي شهدت أمطارًا غزيرة استمرت لأكثر من خمس ساعات متواصلة، صاحبتها صواعق رعدية قوية، نتج عنها تجمع لمياه الأمطار في الطرقات الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، كما سقطت بعض سيارات المواطنين في حفريات لمشروع تصريف المياه ولحقت بها أضرار بالغة.

وأكد مواطنون، أن منازلهم تأثرت كثيرًا بمياه الأمطار، بعد دخول كميات كبيرة منها إلى داخل المنازل ليلجأ بعضهم إلى جلب صهاريج على حسابهم الخاص لشفط المياه، قبل أن تتفاقم عليهم المشكلة وتزيد من معاناتهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، فيديوهات وصور توضح الحالة المطرية الغزيرة على منطقة جازان، وسط مطالبات بتعليق الدراسة.

وقال أحد المغردين، “للأسف جازان دائما منسية تماماً تجاهل غريب لأبناء هذه المنطقة، أمطار متواصلة من الساعة التاسعة ليلاً لحد السادساً صباحاً ووزارة التربية والتعليم لم تحرك ساكنا في تعليق الدراسة من أجل مصلحة طلابها؟ هل يداومون في وسط البحار التي خلفتها الأمطار، والله لو كانت في الرياض لعلقت”.