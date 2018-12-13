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وان بلس تُطلق النسخة الجديدة من هاتف 6T ماكلارين

وان بلس تُطلق النسخة الجديدة من هاتف 6T ماكلارين
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة وان بلس هاتفها الذكي OnePlus 6T McLaren Edition الفاخر بالتعاون مع شركة ماكلارين البريطانية، وأوضحت الشركة الصينية أن الجهاز الجديد يأتي بغطاء خلفي مصنوع من ألياف الكربون بمظهر ماكلارين.

ويزخر الهاتف بتقنية الشحن السريع Warp Charge 30، ويمكن شحن البطارية 50% في غضون 20 دقيقة.

كما تمتاز هذه النسخة الحصرية برسومات متحركة وخلفيات وأيقونات ومواضيع مستوحاة من موديلات ماكلارين.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة عشوائي سعة 10 جيجابايت، وأعلنت الشركة الصينية إطلاق هاتفها الفاخر الجديد في الأسواق العالمية بدءا من 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بـ 700 دولار أمريكي.

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