الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

1300 مواطن ومواطنة يغيرون أسماءهم.. تعرف على أكثر الأسماء تفضيلا

1300 مواطن ومواطنة يغيرون أسماءهم.. تعرف على أكثر الأسماء تفضيلا

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

الشرطة تحقق في واقعة العثور على «جثة مواطن متحللة» في حائل

الشرطة تحقق في واقعة العثور على «جثة مواطن متحللة» في حائل

«التعليم»: عودة مادة «الخط والإملاء» للمناهج الابتدائية (فيديو)

«التعليم»: عودة مادة «الخط والإملاء» للمناهج الابتدائية (فيديو)

تفاهم بين 4 جهات لتوظيف 40 ألف مواطن ومواطنة.. إليك التفاصيل

تفاهم بين 4 جهات لتوظيف 40 ألف مواطن ومواطنة.. إليك التفاصيل
0

تواصل- فريق التحرير:

أبرمت وزارتا العمل والصحة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) واللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم لتوظيف 40 ألف مواطن ومواطنة في أكثر من 10 تخصصات صحية، تبدأ من العام الميلادي القادم حتى نهاية عام 2020. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور حمد آل الشيخ، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد السديري، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تكامل الجهود لتحفيز التوطين في القطاع الصحي. ونصت بنودها على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتمكين التوطين في القطاع الصحي، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع، وإصدار التشريعات والأنظمة لدعم تحقيق المستهدفات، وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة ومراقبة تنفيذها.

وتضمنت البنود العمل على تحقيق مستهدفات التوطين المقررة بإتاحة 40 ألف فرص عمل للسعوديين والسعوديات في القطاع الصحي، وتمكين القطاع الصحي عبر استخدام الآليات المتاحة للوزارة، منها: إتاحة برنامج تأهيل خريجات العلوم الطبيعية للوظائف الصحية المساندة، وإعادة تأهيل خريجي الدبلومات الصحية، والتنسيق بين كل من القطاع الصحي الخاص ووزارة التعليم ومنظومة وزارة الصحة لتصميم وتنفيذ خطط مستقبلية بشأن أعداد الخريجين في تخصصات القطاع الرئيسية.

ووفقاً لبنود مذكرة التفاهم يتولى «هدف» تقديم برامج التمهير والتجسير وبرامج دعم التوظيف للمهن المستهدفة. وأكدت فقرة في مذكرة التفاهم على ضرورة متابعة تنفيذ خطة التوطين وتذليل العقبات، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية (مهن لا توجد لها كوادر سعودية متوافرة في سوق العمل)، وتحديثها بشكل دوري، ليتسنى تقديم الخدمات الاستثنائية لها كبرنامج المسار السريع للتأشيرات.

واتفق أطراف الشراكة على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات الشريكة لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة بما يضمن التنفيذ الفعال، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على استهداف القطاعات الأكثر جاذبية للكوادر الوطنية، حيث سيتبع هذه المذكرة استهداف قطاعات أخرى متعددة بشكل منهجي.

وقع المذكرة وكيل وزارة العمل للتوطين المهندس غازي الشهراني، ووكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الدكتور فياض الدندشي، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعة العنزي، ورئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف الدكتور خالد مكيمن السبيعي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظائف إدارية شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف إدارية شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون.. إليك طريقة التقديم

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون.. إليك طريقة التقديم

وظيفة إدارية شاغرة في «stc».. الشروط وطريقة التقديم

وظيفة إدارية شاغرة في «stc».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية.. موعد وطريقة التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم
تقارير وحوارات

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

المزيد
كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟
تقارير وحوارات

كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟

المزيد
المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد
مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>