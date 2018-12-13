الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

1300 مواطن ومواطنة يغيرون أسماءهم.. تعرف على أكثر الأسماء تفضيلا

1300 مواطن ومواطنة يغيرون أسماءهم.. تعرف على أكثر الأسماء تفضيلا

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

الشرطة تحقق في واقعة العثور على «جثة مواطن متحللة» في حائل

الشرطة تحقق في واقعة العثور على «جثة مواطن متحللة» في حائل

«التعليم»: عودة مادة «الخط والإملاء» للمناهج الابتدائية (فيديو)

«التعليم»: عودة مادة «الخط والإملاء» للمناهج الابتدائية (فيديو)

هل يمكن استهلاك الحليب واللبن بعد انتهاء فترة الصلاحية؟

هل يمكن استهلاك الحليب واللبن بعد انتهاء فترة الصلاحية؟
0

تواصل – الرياض:

هل استهلاك اللبن أو الحليب بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة، يمثل خطورة  على الصحة أم لا؟ سؤال يشغل الكثيرين، وتجيب عليه اختصاصية التغذية الأستاذ المساعد بقسم الغذاء والتغذية في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة نسرين عبدالسلام، مبينة أن هناك فرقاً بين فترة الصلاحية وتاريخ الانتهاء.

وتضيف عبدالسلام – في مقال نشرته بصحيفة “مكة”- أن فترة الصلاحية هي المدة الزمنية التي تحددها الشركة المصنّعة لأي مادة غذائية، وهي متعقلة بجودة الغذاء، أما تاريخ الانتهاء فهو ما يتعلق بسلامة الغذاء.

وتوضح أن المنتج إذا تجاوز فترة الصلاحية فقد يبقى صالحاً وآمناً للاستخدام حتى بعد تجاوزه تلك الفترة، ولكن جودته لم تعد مضمونة أكثر من ذلك، مبينة أن الحكم على المنتج بعد تجاوز التاريخ المدوّن، يعتمد على العبارة المكتوبة على العبوة.

وتشير إلى أن العبوة إذا كان مكتوباً عليها “يباع بتاريخ …”، فهذه العبارة لا تعد تاريخ انتهاء، بل تعني أن المتجر لا يستطيع بيع المنتج بعد هذا التاريخ، وفي حالة الحليب يكون المنتج صالحاً للاستهلاك بين 5 إلى 6 أيام بعد هذا التاريخ، ومن أسبوعين إلى 3 في حالة اللبن ما لم تظهر عليه علامات الفساد، ويكون مخزّناً في ظروف مناسبة.

ولفتت إلى أن عبارة “يفضل استخدامه قبل …”، لا تعد أيضاً تاريخ انتهاء، ويظل المنتج صالحاً بعد هذا التاريخ ولكن جودته تقل، وقد يحدث تغيير في الطعم أو اللون لكنه ما زال صالحاً للشرب أو الأكل.

أما عبارة “ينتهي بتاريخ …”، فتعني أنه يجب استهلاك المنتج قبل التاريخ المدوّن ويجب إتلاف المنتج بعد هذا التاريخ، فيما تدل عبارة “تاريخ الصلاحية بعد الفتح”، أن تاريخ صلاحية المنتج يتحدد بعد فتح العبوة، حيث إن فتح العبوة يسمح بدخول الأوكسجين والبكتيريا، ويفضّل الالتزام بالتعليمات الإرشادية بعد الفتح.

ونبّهت الدكتورة نسرين إلى ضرورة مراعاة شروط التخزين الجيد للبن والحليب بحيث يحفظ في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية، وعدم استخدام اللبن إذا ظهرت عليه علامات فساد مثل نمو الفطريات أو وجود سوائل غريبة، مبينة أن الحليب أكثر قابلية للفساد من اللبن؛ لأن البكتيريا الصديقة الموجودة في اللبن تستهلك معظم السكر الموجود به.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قصة نجاح.. حليب الإبل يحوِّل مبتعثاً لرجل أعمال في أمريكا

قصة نجاح.. حليب الإبل يحوِّل مبتعثاً لرجل أعمال في أمريكا

هل هناك علاقة بين شرب الحليب ونزلات البرد؟

هل هناك علاقة بين شرب الحليب ونزلات البرد؟

للمرضعات.. 3 أطعمة لإدرار اللبن وتغذية الطفل

للمرضعات.. 3 أطعمة لإدرار اللبن وتغذية الطفل

فوائد مذهلة لتناول الحليب في وجبة الإفطار

فوائد مذهلة لتناول الحليب في وجبة الإفطار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم
تقارير وحوارات

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

المزيد
كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟
تقارير وحوارات

كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟

المزيد
المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد
مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>