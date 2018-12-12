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إنقاذ شاب سقط من أعلى شلالات «جبال رضوى» بالمدينة

إنقاذ شاب سقط من أعلى شلالات «جبال رضوى» بالمدينة
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تواصل – ينبع:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل، من انتشال وإنقاذ شاب؛ سقط في منطقة جبلية وعرة من أعلى شلالات جبال رضوى بمركز تلعة نزا، وذلك بعد خروجه للتنزه للاستمتاع بمنظر الشلالات.

وباشر الدفاع المدني الحالة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج للاشتباه بإصابته بكسر، وحالته مستقرة الآن.

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، إن فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل أنقذت مواطنًا، سقط أثناء صعوده جبل رضوى بقرية تلعة نزا (٦٥ كم بمنطقة وعرة).

وأوضح أنه تم إنزال الشاب، ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى للاشتباه في إصابته بكسر، وحالته مستقرة.

ويقع جبل رضوى، شرق ينبع بمنطقة المدينة المنورة، ويحده من شمال الشرق مركز الفقعلي، ومن شمال الغرب مركز رخو، ومن جنوب الغرب مركز تلعة نزا، ويبلغ ارتفاعه 2170 مترًا.

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