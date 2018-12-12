مختص يحذر من تسخين مياه الخزان بهذه الطريقة.. قد تسبب الوفاة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نصح منصور الشبيبي، المهتم بنشر التوعية ضد مخاطر الكهرباء، بعدم استخدام طريقة تسخين خزان المياه في المنازل، لخطرها التي قد تسبب تماساً كهربائياً لسكان المنزل.

ونشر الشبيبي مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، يوضح قيام البعض باستخدام هذه الطريقة، محذراً من تطبيق ما ورد في المقطع.

وعلق على المقطع قائلاً: “انتبهوا لا تطبقوا هذه الطريقة، فقد يحدث ماس كهربائي ويصيب أي شخص بصعق كهربائي قد يؤدي إلى الوفاة – لا قدر الله – “.