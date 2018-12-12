انقطاع الكهرباء بمستشفى ولادة أبها.. وتدخل عاجل من «الصحة»

تواصل – عسير:

قال المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بعسير، عبدالعزيز آل شائع، إن خللاً فنياً مؤقتاً وقع في أحد القواطع الرئيسة لشركة الكهرباء، والمغذية لمستشفى أبها للولادة والأطفال أدى إلى حدوث انقطاع لتيار الكهرباء المغذي للمستشفى.

وأكد آل شايع أنه على الفور عملت المولدات الاحتياطية التابعة للمستشفى مباشرة بشكل أوتوماتيكي، وعاد التيار، بشكل فوري عبر المولدات الاحتياطية المهيأة والمجهزة لأي طارئ.

وتابع: “يوجد ثلاثة مولدات احتياطية متطورة تغذي الأقسام الحرجة بالمستشفى، وتم تمرير البلاغ إلى غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في صحة عسير كما هو متبع، والتنسيق مع شركة الكهرباء”.

وأشار إلى أنه تطبيقاً لخطط السلامة قامت إدارة الطوارئ بصحة عسير بتفعيل الخطط المعد لها سابقاً في مثل هذه الحالات كإجراء احترازي، وأُرسلت عدة فرق إسعافية من “صحة عسير” وبعض المستشفيات الخاصة، وثلاث فرق قيادة ميدانية، وفرقة سلامة ميدانية، وفريق صيانة متخصص من الشؤون الهندسية بها، مع وجود فرق صيانة من شركة الكهرباء حتى تم إصلاح الخلل الفني وعودة التيار الرئيسي بشكل كامل، وذلك بمتابعة من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري.

وأكد المتحدث الرسمي لـ”صحة عسير”، أن جميع الإجراءات الطبية لم تتأثر خلال فترة إصلاح الخلل الفني.