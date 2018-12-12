ميليشيا الحوثي تكثف فعالياتها الطائفية لاستقطاب مجندين بصنعاء

تواصل – وكالات:

تعقد ميليشيا الحوثي الإرهابية اجتماعات دورية في العاصمة صنعاء على مستوى الحارات بغية دفع المزيد من المقاتلين إلى الجبهات.

وقال مصدر إن مشرفي ميليشيا الحوثي يعقدون اجتماعات بشكل يومي مع الشخصيات الاجتماعية والوجاهات والأعيان، بالإضافة إلى عقال الحارات على مستوى كل حارة، طالبتهم فيها بإحضار المزيد من الأطفال والشباب وإلحاقهم بدوراتها الطائفية لمدة عشرة أيام وتجنيد المزيد من المقاتلين وإدخالهم في دوراتها العسكرية وإلحاقهم بجبهة القتال وعلى وجه الخصوص جبهتا الحديدة ونهم، بحسب وكالة “خبر”.

وبحسب المصدر فإن هذه الاجتماعات تأتي ضمن برنامج يومي تنفذه الميليشيا على مستوى مديريات أمانة العاصمة، وترغم الشخصيات الاجتماعية والوجاهات على إجبار الأهالي بالتفاعل وحضور اجتماعات وفعاليات ووقفات مسلحة ومحاضرات ودروس طائفية وتحريضية في بعض المساجد.

وأشار المصدر إلى أن دعوات الحشد والتجنيد التي دعت إليها الميليشيات المدعومة من إيران، قوبلت بالاستهجان واستياء واسع، وعزوف الكثير من الشباب عن الانضمام إليها.