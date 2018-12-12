تواصل – وكالات:

أعلن بريان هوك الممثل الخاص لشؤون إيران في وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تبحث طرد أبناء مسؤولي النظام الإيراني الذين يدرسون ويعملون في أمريكا، وذلك بعد حملة أطلقها نشطاء إيرانيون اتهمت هؤلاء الأفراد بالتعاون مع “لوبيات نظام طهران” في الولايات المتحدة.

وقال هوك خلال رسالة فيديو عبر موقع الخارجية الأمريكية باللغة الفارسية، الثلاثاء؛ رداً على تساؤلات مواطنين إيرانيين تساءلوا عن أسباب عدم إلغاء تأشيرات وإقامات أبناء مسؤولي النظام الإيراني، إن الإدارة تتابع بجدية مسألة طرد أبناء هؤلاء القادة الذين يهتفون بالموت لأمريكا لكنهم يرسلون أبناءهم للدراسة والعمل في الدولة التي يصفونها بـ”الشيطان الأكبر” وذلك بأموال الشعب الإيراني”.

وأضاف هوك: “بدأنا العمل على هذه المسألة، بالطبع لا يمكننا الحديث عن ملفات هؤلاء الأشخاص والمناقشات حول السياسة الداخلية”.

وتابع: “نحرص على استخدام جميع الخيارات للضغط على الأشخاص المنافقين والفاسدين في النظام الإيراني لتغيير سلوكهم”.

وكان ناشطون إيرانيون قادوا على مدى الأشهر الماضية حملة تطالب الحكومة الأمريكية بطرد أبناء مسؤولي النظام الإيراني الذين يدرسون ويعملون في أمريكا.