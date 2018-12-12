الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

الشرطة تحقق في واقعة العثور على «جثة مواطن متحللة» في حائل

الشرطة تحقق في واقعة العثور على «جثة مواطن متحللة» في حائل

«التعليم»: عودة مادة «الخط والإملاء» للمناهج الابتدائية (فيديو)

«التعليم»: عودة مادة «الخط والإملاء» للمناهج الابتدائية (فيديو)

فاجعة.. أم تفاجأ بابنها «مشنوقًا» في خميس مشيط

فاجعة.. أم تفاجأ بابنها «مشنوقًا» في خميس مشيط

واشنطن تبحث طرد أبناء مسؤولي النظام الإيراني

واشنطن تبحث طرد أبناء مسؤولي النظام الإيراني
0

تواصل – وكالات:

أعلن بريان هوك الممثل الخاص لشؤون إيران في وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تبحث طرد أبناء مسؤولي النظام الإيراني الذين يدرسون ويعملون في أمريكا، وذلك بعد حملة أطلقها نشطاء إيرانيون اتهمت هؤلاء الأفراد بالتعاون مع “لوبيات نظام طهران” في الولايات المتحدة.

وقال هوك خلال رسالة فيديو عبر موقع الخارجية الأمريكية باللغة الفارسية، الثلاثاء؛ رداً على تساؤلات مواطنين إيرانيين تساءلوا عن أسباب عدم إلغاء تأشيرات وإقامات أبناء مسؤولي النظام الإيراني، إن الإدارة تتابع بجدية مسألة طرد أبناء هؤلاء القادة الذين يهتفون بالموت لأمريكا لكنهم يرسلون أبناءهم للدراسة والعمل في الدولة التي يصفونها بـ”الشيطان الأكبر” وذلك بأموال الشعب الإيراني”.

وأضاف هوك: “بدأنا العمل على هذه المسألة، بالطبع لا يمكننا الحديث عن ملفات هؤلاء الأشخاص والمناقشات حول السياسة الداخلية”.

وتابع: “نحرص على استخدام جميع الخيارات للضغط على الأشخاص المنافقين والفاسدين في النظام الإيراني لتغيير سلوكهم”.

وكان ناشطون إيرانيون قادوا على مدى الأشهر الماضية حملة تطالب الحكومة الأمريكية بطرد أبناء مسؤولي النظام الإيراني الذين يدرسون ويعملون في أمريكا.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

واشنطن: نسعى لتأسيس تحالف مع شركائنا بالمنطقة لمواجهة إيران

واشنطن: نسعى لتأسيس تحالف مع شركائنا بالمنطقة لمواجهة إيران

هل تندلع الحرب بين أمريكا وروسيا؟

هل تندلع الحرب بين أمريكا وروسيا؟

إيران.. انفجار سيارة مفخخة ومقتل قائد شرطة

إيران.. انفجار سيارة مفخخة ومقتل قائد شرطة

الكشف عن فرق «اغتيالات سرية» في العراق تستخدمها إيران لإسكات معارضيها

الكشف عن فرق «اغتيالات سرية» في العراق تستخدمها إيران لإسكات معارضيها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم
تقارير وحوارات

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

المزيد
كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟
تقارير وحوارات

كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟

المزيد
المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد
مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>