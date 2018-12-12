واشنطن: نسعى لتأسيس تحالف مع شركائنا بالمنطقة لمواجهة إيران

تواصل – وكالات:

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء اجتماعاً لبحث الملف النووي الإيراني، بالإضافة لأنشطة إيران المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وشدد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة وقف أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، فيما أعلنت أمريكا عن تشكيل تحالف مع شركائها في المنطقة لمواجهة هذه الأنشطة.

وأكد مسؤول أممي، في بداية الجلسة، مواصلة التحقيق في حطام قذائف أطلقها الحوثيون نحو الرياض، وتحليل معلومات بشأن طائرات بدون طيار يستخدمها الحوثيون في اليمن.

كما تواصل الأمم المتحدة جمع المعلومات والتحقيق في زيارة قام بها المسؤول في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني إلى العراق.

من جهته، دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في الجلسة إيران “لوقف كل تجاربها الصاروخية المزعزعة للاستقرار في المنطقة”، معتبراً أن “تقرير الأمم المتحدة بشأن إيران يذكي التوترات الإقليمية”.

وقال المسؤول الأوروبي إن إيران تواصل الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي، مضيفاً: “نواصل التأكد من عدم تطوير إيران أي سلاح نووي. لا نرى أي بديل سلمي مع إيران من دون الاتفاق النووي. نتوقع من مجلس الأمن الاستمرار في دعم الاتفاق النووي مع إيران”.