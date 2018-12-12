«الصحة» تضبط عاملة تروج «حبوب الإجهاض» بأحد المستشفيات

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، مشعل الربيعان، ضبط وافدة تعمل بأحد المستشفيات تقوم بترويج حبوب الإجهاض.

وأضاف الربيعان، في تصريحات لبرنامج “سيدتي” المذاع على “روتانا خليجية”، أن هذه الحبوب متواجدة في المستشفيات وتُصرف لأسباب طبية بحتة؛ ما يجعل هناك فرصاً لأخذها عبر السرقة أو التزوير، مؤكداً أن ترويج هذه الحبوب وغيرها من الأدوية المخالفة، يقف وراءها أناس لا يخافون الله ويريدون إضرار المجتمع.

وأشار إلى أنه ليس لدينا رؤية واضحة عن مدى انتشار هذا الأمر، لكنْ هناك تعقب لهؤلاء الخارجين، عبر تنسيق كامل بين الأجهزة المختصة كافة؛ لمواجهة هذا الخروج عن الإطار العام.