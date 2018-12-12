إغلاق محطة وقود تخلط البنزين بالماء في حفر الباطن (صور)

تواصل – حفر الباطن:

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار، الیوم الأربعاء، محطة وقود بشارع الستین بحفر الباطن؛ وذلك لمخالفتھا أحكام نظام الغش التجاري.

وباشر مراقبو الوزارة بلاغاً مقدماً من مواطن يشكو من خلاله المحطة، حیث تعطّلت مركبته بسبب البنزين المغشوش؛ ما دفع الوزارة إلى إلزام صاحبھا بإصلاح مركبات المتضررين واستدعائه لإكمال الإجراءات النظامیة بحقه.

وكان مقطع فیديو متداول أظھر مواطناً يتحدث من داخل المحطة ممسكاً بقارورة بلاستیكیة وبداخلھا سائل غريب “بنزين مخلوط بالماء” ادعت المحطة أنه بنزين 91؛ ما أدى إلى تضرُّر مركبته وتوقفھا عن السیر.