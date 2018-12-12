الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

الشرطة تحقق في واقعة العثور على «جثة مواطن متحللة» في حائل

الشرطة تحقق في واقعة العثور على «جثة مواطن متحللة» في حائل

«التعليم»: عودة مادة «الخط والإملاء» للمناهج الابتدائية (فيديو)

«التعليم»: عودة مادة «الخط والإملاء» للمناهج الابتدائية (فيديو)

فاجعة.. أم تفاجأ بابنها «مشنوقًا» في خميس مشيط

فاجعة.. أم تفاجأ بابنها «مشنوقًا» في خميس مشيط

إغلاق محطة وقود تخلط البنزين بالماء في حفر الباطن (صور)

إغلاق محطة وقود تخلط البنزين بالماء في حفر الباطن (صور)
0

تواصل – حفر الباطن:

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار، الیوم الأربعاء، محطة وقود بشارع الستین بحفر الباطن؛ وذلك لمخالفتھا أحكام نظام الغش التجاري.

وباشر مراقبو الوزارة بلاغاً مقدماً من مواطن يشكو من خلاله المحطة، حیث تعطّلت مركبته بسبب البنزين المغشوش؛ ما دفع الوزارة إلى إلزام صاحبھا بإصلاح مركبات المتضررين واستدعائه لإكمال الإجراءات النظامیة بحقه.

وكان مقطع فیديو متداول أظھر مواطناً يتحدث من داخل المحطة ممسكاً بقارورة بلاستیكیة وبداخلھا سائل غريب “بنزين مخلوط بالماء” ادعت المحطة أنه بنزين 91؛ ما أدى إلى تضرُّر مركبته وتوقفھا عن السیر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

يبيع إطارات منتهية الصلاحية.. «التجارة» تعاقب مركز خدمة سيارات بمكة

يبيع إطارات منتهية الصلاحية.. «التجارة» تعاقب مركز خدمة سيارات بمكة

مفاجأة عن أكثر مجال للغش بالمملكة.. يخص النساء

مفاجأة عن أكثر مجال للغش بالمملكة.. يخص النساء

«بطاقة عمل» تكشف مكان جثث مفقودي حفر الباطن

«بطاقة عمل» تكشف مكان جثث مفقودي حفر الباطن

«التجارة» تُطلق «قرارات الشركاء الإلكترونية».. التفاصيل وطريقة الاستفادة منها

«التجارة» تُطلق «قرارات الشركاء الإلكترونية».. التفاصيل وطريقة الاستفادة منها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم
تقارير وحوارات

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

المزيد
كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟
تقارير وحوارات

كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟

المزيد
المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد
مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>