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ضبط 4.3 كجم من الشبو المخدرة بـ«جدة» (فيديو)

ضبط 4.3 كجم من الشبو المخدرة بـ«جدة» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

عرضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، جانباً من ضبطيات مكافحة المخدرات بجدة وضرباتها الاستباقية لمروجي السموم واستهدافهم لأبناء الوطن، ومحاولات التغرير بهم ولا سيما صغار السن.

ونشرت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر الكمية المضبوطة، حيث بلغت تلك القضية (٤,٣٠٠) كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة.

 

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