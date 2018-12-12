«سكني» يعلن توفير 22 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشرقية

تواصل – واس:

كشفت وزارة الإسكان أن إجمالي المشاريع التي تم طرحها ضمن برنامج “سكني” في المنطقة الشرقية بلغت 24 مشروعاً توفر نحو 22.333 وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 و750 ألف ريال، بينها 4 مشاريع جاهزة تحوي 1.881 وحدة سكنية جاهزة من نوع فيلا بمساحة 500م2، و20 مشروعاً تحت الإنشاء يحوي 20.452 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين.

وأوضحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” أن إجمالي مساحة المشاريع التي طرحتها الوزارة في منطقة الرياض جاوزت 6 ملايين و646 ألف م2، تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمدارس والمساجد والجوامع بالإضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.

وأشارت بيانات برنامج “سكني” إلى أن إجمالي أعداد الخيارات التي تم تخصيصها للمستفيدين في المنطقة الشرقية منذ إطلاق برنامج “سكني” في العام 2017 حتى الدفعة الماضية لشهر نوفمبر 2018، حيث بلغ 70.299 خياراً سكنياً وتمويلياً، شملت 4.297 وحدة سكنية جاهزة، و33.930 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و10.535 قطعة أرض مجانية، و21.537 قرضاً عقارياً مدعوماً بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وتشمل المشاريع التي أعلن عنها البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص 20 مشروعاً، منها 11 مشروعاً بمدينة الدمام؛ هي: مشروع الياسمين رزيدنس، ومشروع النخيل، ومشروع مد، وتلال الدمام، وواحة الدمام، وتلال الغروب الشمالي والجنوبي، وواحة مدى، ونساج تاون، والفريدة، ومشروع الواجهة، فيما حظيت مدينة الخبر بـ3 مشاريع منها: مشروع الشبيلي، وإطلالة البحر، والشروق.

أما مدينة الأحساء فقد حازت على 4 مشاريع بينها ديار الحساء، ومخطط الجوهرة السكني، والبيرق، فيما حظيت القطيف بمشروعين هما: مشروع البدراني، ومشروع منازل القطيف، إضافة إلى مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشاريع الفلل الجاهزة على أراضي وزارة الإسكان في كلٍّ من: الأحساء، وحفر الباطن، والخبر.

يُشار إلى أنَّ وزارة الإسكان أعلنت مطلع عام 2017 عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج “سكني”، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي، كما أعلنت خلال العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لعام 2018 التي تستهدف تخصيص 300 ألف خيار خلال هذا العام، حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الدفعة الحادية عشرة إلى أكثر من 285 ألف خيار سكني وتمويلي بما يحقق 95% من مستهدف هذا العام.