الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الشرطة تحقق في واقعة العثور على «جثة مواطن متحللة» في حائل

الشرطة تحقق في واقعة العثور على «جثة مواطن متحللة» في حائل

«التعليم»: عودة مادة «الخط والإملاء» للمناهج الابتدائية (فيديو)

«التعليم»: عودة مادة «الخط والإملاء» للمناهج الابتدائية (فيديو)

فاجعة.. أم تفاجأ بابنها «مشنوقًا» في خميس مشيط

فاجعة.. أم تفاجأ بابنها «مشنوقًا» في خميس مشيط

تفاصيل مثيرة في استيلاء سودانية على 3 ملايين ريال من مواطن

تفاصيل مثيرة في استيلاء سودانية على 3 ملايين ريال من مواطن

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي
0

 

تواصل – فريق التحرير:

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة قادة المدارس بنين وبنات بجميع المراحل الدراسية: (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والطفولة المبكرة) بضرورة تطبيق خطة الانضباط المدرسي خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي.

جاء ذلك من خلال تعميم عاجل، من تعليم مكة، أرفقت بمعيته صيغة لخطاب يطبع ويرسل لأولياء الأمور، بعد تعديل في صيغته وتوقيعه من قِبَل قائد المدرسة لمد جسور التواصل بين المنزل والمدرسة.

وأشارت إدارة التعليم بمكة المكرمة، من خلال التعميم إلى أهمية هذه الأيام؛ داعية ولي الأمر إلى حث ابنه على الحضور؛ لوجود برامج إثرائية وتعزيزية وعلاجية.

ولفتت إلى أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ تلك الخطط، عن طريق مكاتب إدارات التعليم والمدارس؛ لضمان تطبيقه والتعامل مع حالات الغياب بالإجراءات المحددة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التعليم» تقر مجموعة إجراءات لتحقيق الانضباط المدرسي

«التعليم» تقر مجموعة إجراءات لتحقيق الانضباط المدرسي

توضيح من «الأرصاد» لتوقعات الطقس والأمطار على مكة الساعات المقبلة

توضيح من «الأرصاد» لتوقعات الطقس والأمطار على مكة الساعات المقبلة

«الأرصاد» تصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة

«الأرصاد» تصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة

تنبيه من «أمن الطرق» لمستخدمي طريق «المدينة – مكة»

تنبيه من «أمن الطرق» لمستخدمي طريق «المدينة – مكة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟
تقارير وحوارات

كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟

المزيد
المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد
مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد
تغيير سلوكيات المجتمع!
مقالات

تغيير سلوكيات المجتمع!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>