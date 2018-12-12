توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

تواصل – فريق التحرير:

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة قادة المدارس بنين وبنات بجميع المراحل الدراسية: (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والطفولة المبكرة) بضرورة تطبيق خطة الانضباط المدرسي خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي.

جاء ذلك من خلال تعميم عاجل، من تعليم مكة، أرفقت بمعيته صيغة لخطاب يطبع ويرسل لأولياء الأمور، بعد تعديل في صيغته وتوقيعه من قِبَل قائد المدرسة لمد جسور التواصل بين المنزل والمدرسة.

وأشارت إدارة التعليم بمكة المكرمة، من خلال التعميم إلى أهمية هذه الأيام؛ داعية ولي الأمر إلى حث ابنه على الحضور؛ لوجود برامج إثرائية وتعزيزية وعلاجية.

ولفتت إلى أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ تلك الخطط، عن طريق مكاتب إدارات التعليم والمدارس؛ لضمان تطبيقه والتعامل مع حالات الغياب بالإجراءات المحددة.