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حملة تطهير واسعة لـ «جوجل».. تطبيقات Google play آمنة 100%

حملة تطهير واسعة لـ «جوجل».. تطبيقات Google play آمنة 100%
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “جوجل” العالمية أن جميع التطبيقات الموجودة على متجرها “جوجل بلاي” حالياً آمنة بنسبة 100%، وأنها أزالت عدداً كبيراً من التطبيقات الموجودة التي اكتشفت أنها تحوي عدداً من البرمجيات الضارة.

واستهدفت “جوجل” في حملة التطهير الأخيرة جميع التطبيقات التي تتضمن برمجيات خبيثة، وخاصة تلك التي تحوي نظم الإعلانات الاحتيالية.

ووفقاً لموقع أندرويد كوميونتي المعني بشؤون التكنولوجيا والتقنية، أشارت الشركة الأمريكية أن معظم التطبيقات التي تم إزالتها من متجرها يصل عدد مرات تحميلها لأكثر من مليوني أو أكثر، وأبرزها تطبيقات ألعاب وتطبيقات أدوات مساعدة.

وكانت تلك التطبيقات تسمح بالوصول إلى خوادم “أندرويد” بصورة سرية، كما تفتح متصفحات خفية تستهلك بيانات المستخدمين بصورة سرية دون علمهم.

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