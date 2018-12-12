«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع قرار وزارة التعليم، بوضع خطة لتطوير المقررات الدراسية؛ انطلاقاً من الفصل الدراسي المقبل، وتشمل: الإملاء، والخط، ومهارات التفكير الناقد وغيرها.

وقال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم الأربعاء إنه: “امتداداً لجهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية وتحسين مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية، فقد أطلقنا المرحلة الأولى من مشروع تطوير مناهج لغتي التي تم تخصيصها للصفوف الأولية”.

وأكد وزير التعليم، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، “أنه يتم تجريبها حالياً في ٤٠ مدرسة ابتدائية (بنين وبنات)”.

تفاعل من المغردين

وأطلق مغردون وسم بعنوان “#عوده – الاملاء – والخط – للمناهج”، حيث تصدر الترند في المملكة، وجاءت معظم التعليقات بتأييد هذا القرار لبناء أجيال راسخة في اللغة العربية لغة القرآن الكريم.

وعلق علي بن عبدالعزيز الشثري قائلاً: “قرار#وزارة – التعليمأخيراً بإقرار#عوده – الاملاء – والخط – للمناهجالدراسية ابتداءً من المرحلة الابتدائية يُعد من القرارات الرائعة والمُتميزة التي سوف يعود نفعها على الطلاب والطالبات سريعاً خلال السنوات القليلة المُقبلة.. وحينها لن يشتكي الأساتذة في المدارس والجامعات من سوء خط الطلاب”.

وغرد أحمد الجلعود قائلاً: “#عوده – الإملاء – والخط – للمناهجخطوة لتصحيح الضعف الإملائي ورداءة الخط العربي عند بعض الطلاب”.

وقال صاحب حساب طالب: “بخصوص الخط أنا من جيل درس هذه المادة واستفدت منها كثيراً”.

وغرد فيصل العويّد عبر الوسم قائلاً: “والله أهم من الفلسفة.. ويا ليت يضعون مادة للإسعافات الأولية”. وكتبت بدرية الحربي تغريدة قالت فيها: “خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم”.