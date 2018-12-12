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وظائف إدارية شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف إدارية شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل بفرع الجامعة بمحافظة جدة، بالمسميات التالية: (مساعدة إدارية ثالثة، وأمينة مختبر، ومحلل التطبيقات، ومدير المعلومات التقنية، ومنسق تقييم، ومنسق إكلينيكي)، لحملة الدبلوم فما فوق؛ وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 – مساعدة إدارية ثالثة (Administrative Assistant III).
2 – أمينة مختبر (Laboratory Custodian).
3 – محلل التطبيقات (Application Analyst).
4 – مدير المعلومات التقنية (Manager Information Technology).
5 – منسق تقييم (Assessment Coordinator).
6 – منسق إكلينيكي (Clinical Coordinator).

موعد وطريقة التقديمالتقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1440/04/05هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/05/06هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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