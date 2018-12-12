«جمل هائج» يكسر رقبة مقيم أفريقي في عفيف

تواصل – الرياض:

أطبق جمل هائج بفكيه على راعيه المقيم الأفريقي؛ مما تسبب في تعرضه لكسر في العنق وتعرضه للإغماء، وكاد يقضي عليه بإحدى القرى شمالي عفيف.

وقعت الحادثة صباحاً حين قيام الراعي الأفريقي بفك وثاق الجمل؛ حيث هاجمه الجمل وأطبق على رقبته بفكيه، ثم رمى به لأمتار عدة بعد أن نفضه عدة مرات، ثم انفلت وثاق الجمل الهائج ليلحق بضحيته ويجدد الفتك به.

ووصل أبناء صاحب الإبل في الوقت المناسب، وحالوا بين الجمل الهائج وبين الراعي الغائب عن الوعي وإبعاده عنه.

ونُقل المقيم للمستشفى وبعد أن تلقى الإسعافات الأولية عاد إليه الوعي، واتضح تعرُّضه لاختراق وكسر في الرقبة من أنياب الجمل.