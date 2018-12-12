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رسالة مهمة من «مكافحة المخدرات» للطلاب قبيل فترة الاختبارات

رسالة مهمة من «مكافحة المخدرات» للطلاب قبيل فترة الاختبارات
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تواصل – فريق التحرير:

تحرص مديرية مكافحة المخدرات، على بث عدد من الرسائل التوعوية للتنبيه من أخطار المخدرات وأضرارها والحذر ممن يروج لها.

وأرسلت مكافحة المخدرات اليوم رسالة مهمة للطلاب والطالبات حذرتهم فيها من أخطار المخدرات وأضرارها، وشددت على ضرورة الحذر ممن يروج لها خلال فترة الاختبارات تحديداً.

وتلقت هواتف المواطنين عدداً من الرسائل النصية sms اليوم الأربعاء، جاء فيها: “طالباً كنت أو طالبة.. اعتمد على ربك وثق بنفسك.. واحذر ممن يخدعك بتناول ما يضرك.. مع تحيات المديرية العامة لمكافحة المخدرات”.

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