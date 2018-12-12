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«الغذاء والدواء» تُلزم مستوردي التبغ بهذا الأمر وتتوعد المخالفين

«الغذاء والدواء» تُلزم مستوردي التبغ بهذا الأمر وتتوعد المخالفين
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء الشركات المستوردة لمنتجات التبغ، بالاستعداد لتطبيق لائحة “التغليف العادي لمنتجات التبغ”، التي تمنع استخدام الألوان الجاذبة والشعارات والصور والمعلومات الترويجية.

وأعدت “الغذاء والدواء” نموذجاً لعلب السجائر والمعسل وغيرها من منتجات التبغ، استخدمت من خلاله لوناً غير جاذب وأبرزت التحذيرات الصحية المصورة عليه.

وقال المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، إن التغليف العادي لمنتجات التبغ يهدف إلى تحسين الصحة العامة من خلال ثني غير المدخنين عن البدء في التدخين أو تعاطي منتجات التبغ، إضافة إلى تشجيع الإقلاع عن التدخين، وتقليل جاذبية منتجات التبغ وزيادة فعالية التحذيرات الصحية على عبواتها.

وأضاف “السلطان” أن الهيئة منحت المستوردين مهلة حتى تاريخ 1/ 5/ 2019، ستتخذ بعدها الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم، وسمحت بتسويق المنتجات غير المطابقة للائحة الفنية التي تم استيرادها قبل تاريخ الإلزام حتى تاريخ 1/ 1/ 2020.

وأشار إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول عالمياً في تبني التغليف العادي لمنتجات التبغ، وأول دولة خليجية وعربية، وتأمل أن يسهم ذلك في مكافحة انتشار استهلاك التبغ تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعزيز الصحة العامة.

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