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«جاكت» ذكي جديد يحذرك عند نسيان هاتفك

«جاكت» ذكي جديد يحذرك عند نسيان هاتفك
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تواصل – وكالات:

تعاونت شركة جوجل سابقاً مع شركة ملابس عالمية من أجل إنتاج “جاكت” ذكي، وتم تطوير هذا الجاكت ليصبح أكثر ذكاءً؛ إذ يوفر الآن وضعاً جديداً تم تصميمه لمنع المستخدمين من ترك هواتفهم الذكية أو سترتهم في أي مكان.

والوضع الجديد يحمل اسم “دائماً معاً”؛ وهو عبارة عن تنبيه تلقائي يمكنك إعداده لبدء التشغيل عندما تصبح المسافة بين الهاتف والسترة كبيرة جداً، وتعمل التنبيهات في كلا الاتجاهين؛ إذ ستتلقى إخطاراً على هاتفك بمجرد فقدان السترة، كما سيبدأ الجاكيت في إلقاء الضوء والاهتزاز إذا نسيت هاتفك.

ووفقاً لموقع economictimes، ستكون تلك الميزة الجديدة مفيدة للأشخاص الذين يفقدون هواتفهم بشكل مستمر في أماكن مختلفة.

يُذكر أن خلال السنوات الماضية تم تطوير الملابس الذكية بشكل واسع، واهتمت شركات صناعة الملابس الشهيرة بالاستعانة بالشركات التكنولوجية العملاقة لإنتاج ملابس غير تقليدية متصلة بالإنترنت.

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