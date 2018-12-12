«التعليم» تعلن عن مواعيد اختبارات نصف العام وضوابطها

تواصل – الرياض:

أصدرت وزارة التعليم توجيهات إلى كل إداراتها بالمملكة، بتطبيق اللائحة المنظمة للاختبارات والتقويم المستمر لجميع المدارس الحكومية والأهلية، وذلك تزامنا مع استعدادات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لأكثر من مليوني طالب وطالبة الأحد المقبل.

وقررت إدارة التعليم بالرياض، بداية الاختبارات عند الساعة 7.30 صباحاً للمدارس النهارية، والساعة 3.30 عصراً لليلية، والاستراحة بين الفترتين 30 دقيقة، داعية إلى إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الأول وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي قبل يوم غد (الخميس).

وشددت على ضرورة التأكد من اعتماد تقييم الفصل الأول لجميع الصفوف في نظام “نور” لتمكين أولياء الأمور والطلاب من الاطلاع على النتائج عبر حساباتهم.

وحذرت الإدارة من حرمان أي طالب إلا بقرار من المدير العام للتعليم، وعدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب مهما كانت الأسباب، وعدم تقديم الاختبار لأي سبب كان إلا بخطاب من إدارة الاختبارات والقبول.

ولفتت إلى تطبيق الاختبارات البديلة التي تجري في الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثاني للغائبين بأعذار مقبولة.

وشددت على ضرورة حصر مدارس النظام الفصلي الثانوية للطلاب المكملين وتجهيز الكشوف والجداول الخاصة بالدور الثاني وتسليم الطلاب إشعاراتهم وتبليغهم بمواد الاختبار قبل الإجازة، وأن اختبارات الدور الثاني للنظام الفصلي تبدأ مع بداية الفصل الثاني لمدة أسبوعين وتشمل الطلاب المكملين في الفصل الأول والمتعثرين من الأعوام السابقة في المستوى الأول والثالث والخامس.

وطالبت بألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين تحريريتين في اليوم الواحد، وأكثر من مادة واحدة لطلاب التربية الخاصة، على ألا تقل مدة الاختبارات عن خمسة أيام، وتكون مدة اختبار طلاب النظام الفصلي بالمرحلة الثانوية (المواد التحريرية) وفقاً لعدد المواد على ألا تقل عن سبعة أيام.

وأكدت ضرورة منع إدخال أجهزة الاتصالات والهواتف لقاعة الاختبار ومنع استخدام الآلة الحاسبة باستثناء مادة الرياضيات لصفوف المرحلة الثانوية والصف الثالث متوسط واقتصار الإجابة باللون الأزرق فقط مع التقيد بالإجراءات المتخذة في حالات الغش وفق القواعد.