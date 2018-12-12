فاجعة.. أم تفاجأ بابنها «مشنوقًا» في خميس مشيط

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تواصل- فريق التحرير:

قتل طفل، لم يتجاوز عمره العاشرة، نفسه شنقاً، الاثنين، في مركز وادي هشبل التابع لخميس مشيط؛ بعدما رفضت أسرته شراء جهاز جوال له.

وأقدم الطفل على التخلص من حياته، بربط حبل إحدى ستائر منزلهم حول رقبته، ما أدى لوفاته على الفور.

وقال عم الطفل: إن زوجة أخيه هي أول من شاهدت ابنها منتحراً وأصيبت بالصدمة على فلذة كبدها، وطلبت مساعدة الجيران الذين قاموا بنقله إلى أحد المستوصفات، لكنه كان قد فارق الحياة.

وأضاف العم أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة، وحضر الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة للتأكد من طبيعة الوفاة، وفقاً لـ”عكاظ”.

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