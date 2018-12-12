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تقلقك النحافة؟.. إليك 5 تمارين تساعدك
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تواصل- وكالات:

هناك العديد من التمارين الرياضية التي تساعد على زيادة الوزن وعلاج النحافة مع تناول النظام الغذائي الصحي الغنى بالبروتينات والخضراوات والفواكه.

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فأن أبرز التمارين الرياضية التي تساعد على زيادة الوزن هي:

1: تمارين الضغط

وهى من أشهر التمارين الرياضية التي لا تحتاج لأوزان أو مكان للتدريب كما أنها تساعد على زيادة الوزن وتعزيز صحة العضلات وقوة العظام، بشكل سريع.

2:تمارين الايروبكس

وهى من أنواع التمارين الرياضية التي تعتمد على الشهيق والزفير كما أنه يعزز التمثيل الغذائي، ويساعد على فتح الشهية ويعمل على زيادة الوزن.

3:السباحة

تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية كما أنها تساعد على زيادة الوزن بشكل صحي، وشد الجسم ومنع الترهلات.

4:الجري

يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وحماية الجسم من الأمراض، كما أنه يحافظ على صحة العظام والمفاصل ويفتح الشهية.

5: تمارين السكوات

من التمارين الرياضية التي تعمل على زيادة الوزن واكتساب العضلات في بعض المناطق المختلفة وخصوص منطقة حول الصدر والكتفين والساعدين.

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