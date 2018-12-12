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خادم الحرمين يستقبل وزراء خارجية ومسؤولين من 6 دول عربية

خادم الحرمين يستقبل وزراء خارجية ومسؤولين من 6 دول عربية
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تواصل –  واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، كلا من معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال أحمد عيسى عوض، ومعالي وزير الخارجية بجمهورية السودان الديرديري محمد الدخيري، ونائب وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير زيد مفلح اللوزي، الموجودين في الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك المفدى نقل تحياته وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة.
وقد جرى خلال الاستقبال، الحديث عن آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

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