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رئاسة الحرمين تُدشّن العربات الكهربائية الجديدة لنقل كبار السن

رئاسة الحرمين تُدشّن العربات الكهربائية الجديدة لنقل كبار السن
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تواصل – واس:

دشّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العربات الكهربائية الجديدة لنقل كبار السن التي خصصت للطواف والسعي في المسجد الحرام .

وأوضحت الرئاسة أن العربات خُصصت لخدمة كبار السن من الزوار تسهيلاً لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتتسع العربة الواحدة لعدد 6 أشخاص تعمل على مدار 24 ساعة، وقد روعي فيها المواصفات والمقاييس العالمية، مشيرة إلى أن هذه العربات الجديدة تأتي ضمن منظومة الأعمال التطويرية التي يشهدها المسجد الحرام، والعمل على الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في كافة المجالات؛ ما يخدم قاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.

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