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مقارنة براتبك الشهري.. كم يجني أثرياء العالم في الدقيقة الواحدة؟

مقارنة براتبك الشهري.. كم يجني أثرياء العالم في الدقيقة الواحدة؟
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تواصل – وكالات:

تبدو أرباح أغنى أثرياء العالم خيالية بالنسبة للغالبية العظمى من البشر، حيث يجني هؤلاء في الساعة الواحدة أو بالدقيقة وحتى الثانية، مبالغ أكبر مما يحصل عليه مواطنو الكثير من البلدان في شهر كامل وربما أكثر.

ويكسب مؤسس أمازون في شهر واحد أكثر من 2.5 مليار جنيه إسترليني، بينما تصل أرباحه في الأسبوع إلى قرابة 620 مليون جنيه، ويقدّر دخله اليومي بـ88.6 مليون جنيه، وفق موقع “أي بي سي فايننس”.

ويمثل هذا الرقم مبلغاً خيالياً بالنسبة للعديد من المواطنين في كثير من دول العالم، والذين لا يمكنهم مقارنة رواتبهم الشهرية بما يجنيه أغنى 6 أثرياء في العالم، وهم 3 أميركيين و3 بريطانيين.

يشار إلى أن هناك قرابة 2000 ملياردير في العالم حسب إحصائية العام 2018، يصل إجمالي ثرواتهم إلى نحو 7 تريليونات دولار.

وبحسب التوزيع الجغرافي لهم، يوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من المليارديرات حيث يصل عددهم إلى 631 ميلياديراً، بينما في أوروبا يوجد 559 مليارديراً، منهم 54 في بريطانيا.

أما في آسيا فيوجد 719 مليارديراً، وفي أميركا الجنوبية 85 مليارديراً و25 في أفريقيا، وأخيراً يوجد 35 مليارديراً في أوقيانوسيا.

 

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