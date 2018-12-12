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ارتفاع جيد بأسعار النفط.. ومحللون يقدمون 3 أسباب

ارتفاع جيد بأسعار النفط.. ومحللون يقدمون 3 أسباب
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تواصل -وكالات:

ارتفعت أسعار النفط نحو 1% اليوم (الأربعاء) مع تعافي سوق الأسهم وبفضل توقعات بأن تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك في عام 2019 ستحقق استقراراً في التوازن بين العرض والطلب.

وقال محللون: إن الأسعار تلقت الدعم أيضاً من تعطل صادرات نفط ليبية بعد أن سيطر مسلحون محليون على حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل في البلاد.

وبحلول الساعة 5:43 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 60.86 دولار للبرميل بزيادة قدرها 66 سنتاً أو ما يعادل 1.1% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.22 دولار للبرميل بارتفاع قدره 57 سنتاً أو ما يعادل 1.1%.

ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل صعود أسواق الأسهم الآسيوية اليوم.

وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رويترز في مقابلة أمس (الثلاثاء) أن المحادثات مع الصين تجري لنزع فتيل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعلى الرغم من تعزز ثقة السوق أمس، حذر المحللون من تباطؤ اقتصادي، فيما قال بنك باركليز البريطاني في توقعاته للسلع الأولية لعام 2019 إن «الخطر الرئيسي في آفاق الأجل القريب يتعلق بحدوث تدهور أسرع من المتوقع في النشاط الاقتصادي».

وفي ما يخص العوامل الأساسية في سوق النفط، تلقت الأسعار الدعم هذا الأسبوع من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين، بمن فيهم روسيا، الأسبوع الماضي بخفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يومياً.

وقال بنك إيه.إن.زد اليوم «تخفيضات إنتاج أوبك ستحقق الاستقرار في السوق».

وخسرت أسعار النفط ثلث قيمتها في الفترة بين مطلع أكتوبر ووقت إعلان التخفيضات. وعلى الرغم من ذلك يحذر بعض المحللين من أن الاتفاق ربما لا يكون له الأثر المأمول.

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