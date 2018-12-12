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توزيع «روب جديد» على المحامين لارتدائه داخل صالات المحاكم

توزيع «روب جديد» على المحامين لارتدائه داخل صالات المحاكم
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تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة السعودية للمحامين عن قيامها بتوزيع روب المحاماة (المعطف) الجديد، في تنظيم حديث لدخول المحامين صالات المحاكم، وذلك بعد صدور الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، بما يحقق تطوير مهنة المحاماة، وحسن ورقي أدائها.

وتسلم المحامي المحكم الدولي كاتب الشمري أول روب وزع مجاناً من قِبل الهيئة، وقال: “أنا سعيد جداً بارتدائي روب المحامين المقرر من قبل هيئة المحامين، وتشرفت بأن أكون من أوائل المحامين الذين نالوا شرف استلام هذا الرداء من مقر الهيئة السعودية للمحامين التي قامت مشكورة بتجهيز الرداء للمحامين وتوزيعه.

 

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