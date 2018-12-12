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الأمم المتحدة: أدلة جديدة على وجود أسلحة إيرانية في اليمن

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على وجود أسلحة إيرانية في اليمن
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تواصل – وكالات:

كشفت الأمم المتحدة عن وجود أسلحة جديدة إيرانية الصنع في اليمن، الأمر الذي يؤكد استمرار طهران في تزويد ميليشيات الحوثي الانقلابية بالأسلحة، وتورطها في دعم المتمردين.

جاء ذلك في تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيناقشه مجلس الأمن الدولي، الأربعاء.

وقال التقرير إن الأمانة العامة للأمم المتحدة “فحصت حاويتين-قاذفتين لصواريخ موجهة مضادة للدبابات، كان التحالف العربي بقيادة السعودية قد صادرها في اليمن”.

وأكد التقرير أن خبراء الأمم المتحدة “لاحظوا سمات خاصة بإنتاج إيراني، وعلامات تتحدث عن تاريخ الإنتاج في 2016 و2017”.

وأضاف تقرير الأمم المتحدة أنها “فحصت أيضا صاروخ أرض-جو تم تفكيكه جزئيا، وصادره التحالف بقيادة السعودية، ولاحظت سمات خاصة تتطابق على سمات صاروخ إيراني”.

وسيناقش مجلس الأمن التقرير في اجتماع يعقد عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، ويفترض أن يحضره وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

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