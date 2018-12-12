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فيتامينات تقلل الإحساس بالإرهاق والتعب

فيتامينات تقلل الإحساس بالإرهاق والتعب
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تواصل – وكالات:

يوصف الإرهاق أحياناً بأنه نقص في الطاقة، وقد يحدث هذا التعب نتيجة تناول أدوية معينة، أو التوقف عن تناول الأدوية.

وهناك فيتامينات تساعد الجسم على التأقلم مع الجهد الكبير، أو مع آثار المضادات الحيوية. لكن قبل تناول أية مكملات للفيتامينات التي ترفع مستويات الطاقة عليك استشارة الطبيب. إليك أهم الفيتامينات التي تقلل الإحساس بالإرهاق والتعب، ومصادرها الغذائية:

فيتامين “ب12”
يحسّن هذا الفيتامين من عملية تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز، وعند انخفاض مستويات فيتامين “ب12” في الجسم تشعر بقصر النفس، والإرهاق والتعب، ووخز في أصابع القدمين واليدين. ويحدث هذا الانخفاض عادة عند تناول مضاد حيوي لزيادة مدخلات جسمك من فيتامين “ب12” تناول: البيض، والحليب ومنتجاته، والأسماك.

فيتامين “د”.
 يلعب هذا الفيتامين أدواراً حيوية في الجسم، مثل ضبط عمل 200 من الجينات الوراثية، وامتصاص الكالسيوم والفوسفور، ودعم المناعة والتمثيل الغذائي. وعند نقص فيتامين “د” تشعر بوجع في العضلات، وانخفاض الطاقة، واضطرابات النوم، وتقلّب المزاج، والدوخة.

لزيادة مدخلات جسمك من فيتامين “د” تناول السلمون، والأجبان، والبيض، وخصص وقتاً للتعرّض المباشر للشمس وليس من وراء زجاج.

فيتامين “ب5”.
هناك أدلة على أن تناول فيتامين “ب5” يقلّل الإحساس بالتعب الناتج عن تناول عدة أدوية، أو الذي يحدث نتيجة نوبة اكتئاب. لكن احذر من كثرة تناول هذا الفيتامين تفادياً للإسهال والدوخة وحرقة المعدة.

يوجد الفيتامين في الحبوب الكاملة والبيض والعدس واللحوم الحمراء والألبان.

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