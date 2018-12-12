الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تطور مفاجئ في قضية «مقيمة انتحلت صفة مسؤولة حكومية»

تطور مفاجئ في قضية «مقيمة انتحلت صفة مسؤولة حكومية»

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار مع بداية الاختبارات على هذه المناطق

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار مع بداية الاختبارات على هذه المناطق

واقعة مفجعة.. اختفاء غامض لشاب في جازان ينتهي بـ«جثة محروقة»

واقعة مفجعة.. اختفاء غامض لشاب في جازان ينتهي بـ«جثة محروقة»

«العمل» تكشف حقيقة تعرض «فتاة يتيمة» للتحرش في جازان

«العمل» تكشف حقيقة تعرض «فتاة يتيمة» للتحرش في جازان

تطور مفاجئ في قضية «مقيمة انتحلت صفة مسؤولة حكومية»

تطور مفاجئ في قضية «مقيمة انتحلت صفة مسؤولة حكومية»
0

تواصل- جدة:

أيّدت محكمة الاستئناف حكماً أصدرته المحكمة الجزائية بجدة، بإيقاف النظر في دعوى مقدمة ضد 4 متهمين بينهم مقيمة عربية، بالنصب والاحتيال وانتحال صفة رسمية، وقررت الإفراج عنهم بكفالة مشددة مع منعهم من السفر احترازياً لحين انتهاء القضية، معتبرة التحقيقات في القضية غير كافية.

وأوضحت مصادر، أن القضية بدأت باتهام النيابة العامة لامرأة عربية (55 عاماً)، بأنها زعمت قدرتها على تقديم منح دراسية جامعية للطلاب غير السعوديين في جدة وتسلمت مبالغ مالية مقابل ذلك، زاعمة أنها مسؤولة في المنح العقارية في وزارة المالية، وفقاً لـ”عكاظ”.

وبيّنت أن المتهمة استولت على مبالغ من ضحاياها؛ بزعم استخراج تصريح زواج أجنبية من سعودي أو العكس، ووجهت النيابة الاتهام لـ 3 من معاونيها (رجلين وامرأة) بالتواطؤ معها وتقديم الدعم لها واستلام المبالغ عنها.

ووجهت النيابة للمتهمة الأساسية تهمة الاحتيال على أشخاص من جنسيات مختلفة، قدموا لها مبالغ مالية مقابل توفير منح دراسية لأبنائهم في أستراليا وبريطانيا وماليزيا ودول أخرى، زاعمة بأنها مسؤولة في وزارة التعليم ووالدها مستشار في جهاز حكومي كبير.

وبيّنت المصادر أن المحكمة اعتبرت أن التحقيقات غير كافية وأن تصنيف الدعوى بأنها جريمة نصب واحتيال تصنيف غير مناسب، وأن الوصف الجرمي للواقعة هو جريمة انتحال شخصية مواطنة ومسؤولة في الدولة، كونه أقرب وصف من جريمة النصب والاحتيال التي أقامها المدعي العام بالنيابة العامة.

وأشارت إلى أن المحكمة حصرت 35 لائحة دعوى في الحق الخاص إضافة إلى 155 ضحية، لتقرر وقف النظر في القضية لحين البت في المطالبات المالية، وبات حكماً نهائياً من محكمة الاستئناف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تبرأت من الحساب.. عضو شورى تقاضي منتحل شخصيتها على «تويتر»

تبرأت من الحساب.. عضو شورى تقاضي منتحل شخصيتها على «تويتر»

«تنفيذ جدة» تنصف مقيمة من ذوي الإعاقة وتلزم طليقها بسداد 10 آلاف ريال

«تنفيذ جدة» تنصف مقيمة من ذوي الإعاقة وتلزم طليقها بسداد 10 آلاف ريال

عمليات تجميل بالمنزل.. وافدتان تحقنان النساء بمواد مجهولة في الرياض!

عمليات تجميل بالمنزل.. وافدتان تحقنان النساء بمواد مجهولة في الرياض!

بالقوة الجبرية.. «تنفيذ جازان» تلزم مواطنا بتسليم أبنائه إلى والدتهم اليمنية

بالقوة الجبرية.. «تنفيذ جازان» تلزم مواطنا بتسليم أبنائه إلى والدتهم اليمنية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد
مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد
تغيير سلوكيات المجتمع!
مقالات

تغيير سلوكيات المجتمع!

المزيد
بقيادتنا نفخر
تدوينات حرة

بقيادتنا نفخر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>