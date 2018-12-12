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توقعات طقس اليوم.. ضباب وغبار وأمطار

توقعات طقس اليوم.. ضباب وغبار وأمطار
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والجوف والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على مناطق نجران والأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق القصيم، حائل وحفر الباطن والقيصومة، كما تهطل الأمطار الرعدية على منطقة جازان والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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