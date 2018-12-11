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هكذا تفاعل مسعفان مع حادث مروري أثناء عودتهما من الرياض

هكذا تفاعل مسعفان مع حادث مروري أثناء عودتهما من الرياض
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تواصل – حائل:

بادر مسعفان من المديرية الشؤون الصحية بحائل، لتقديم الإسعافات اللازمة لمصابي حادث مروري في حائل، أثناء عودتهما بعد مهمة عمل في الرياض، وبعد انتهاء المهمة التي كلفوا بها.

وفي التفاصيل، وأثناء عودة المسعفَيْن طارق فايد الشمري، ومنصور درويش سليمان الشمري، اللذين يعملان في إدارة الكوارث والطوارئ والنقل الإسعافي بصحة حائل، وكانا في مهمة تسليم حالة منقولة للرياض بناء على طلب أهل المريض، حيث وقع الحادث في طريق العودة إلى حائل، وبالتحديد في محافظة ملهم.

وعلى الرغم من تعب السفر، ومرور عشر ساعات على مغادرتهم حائل، إلا أنهما لم يترددا بالمبادرة ومباشرة الحادث، وقاما بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتثبيت من يحتاج للتثبيت من المصابين، وإعطائهم ما يلزم من الإسعافات والعناية الكاملة حتى وصول إسعاف الهلال الأحمر التابع لمركز ملهم، الذي وصل للموقع بعد مرور ٢٥ دقيقة من مباشرتهما الحادث.

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