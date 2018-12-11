مصادر: المملكة ترفض ضغوطات أمريكية لرفع إنتاج النفط

تواصل – الرياض:

أكدت مصادر مطلعة أن المملكة رفضت، الضغوط الأمريكية بزيادة إنتاج النفط، ورفعت شعار “السعودية أولاً”، وفقاً لقناة (CNBC) الأمريكية.

وأوضحت هيليما كروفت، رئيسة الإستراتيجية العالمية للسلع في “آر بي سي كابيتال ماركتس”، أن المملكة اليوم لديها سياسة “السعودية أولاً”، واختارت تخفيض الإنتاج خلال الشهرين المقبلين وأقنعت العشرات من منتجي النفط بخفض الإنتاج.

ووافقت منظمة أوبك وروسيا والعديد من منتجي النفط الآخرين على سحب 1.2 مليون برميل يوميًّا من السوق بداية من يناير 2019م، فيما ضخت السعودية في نوفمبر 11.1 مليون برميل في اليوم، ويتوقع أن ينخفض الإنتاج إلى حوالي 10.7 مليون برميل في اليوم في يناير المقبل.

وتخطط المملكة لتخفيض الإنتاج إلى 10.2 مليون برميل في اليوم؛ أي إزالة 900 ألف برميل يوميّاً من السوق خلال الشهرين المقبلين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا منظمة أوبك بقيادة السعودية لإبقاء إنتاج النفط ثابتاً، إلا أن منتجي النفط أكدوا أنهم سيخفضون إنتاجهم.