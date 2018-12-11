الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

واقعة مفجعة.. اختفاء غامض لشاب في جازان ينتهي بـ«جثة محروقة»

واقعة مفجعة.. اختفاء غامض لشاب في جازان ينتهي بـ«جثة محروقة»

«العمل» تكشف حقيقة تعرض «فتاة يتيمة» للتحرش في جازان

«العمل» تكشف حقيقة تعرض «فتاة يتيمة» للتحرش في جازان

9 قرارات لمجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

9 قرارات لمجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

رسميًّا.. توضيح من «الجوازات» لرسوم السائق الخاص ومرافقيه

رسميًّا.. توضيح من «الجوازات» لرسوم السائق الخاص ومرافقيه

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض آلية قياس مؤشرات اقتصاد المملكة

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض آلية قياس مؤشرات اقتصاد المملكة
0

تواصل – واس:

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال آلية قياس وحوكمة إجراءات التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي.

إضافة إلى أهداف حوكمة النماذج الاقتصادية وأهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية ونموذج الحوكمة المستخدم في بعض الجهات الدولية ، وكذلك النموذج المقترح لحوكمة النماذج في المملكة.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وكالة «فيتش» ترفع تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة

وكالة «فيتش» ترفع تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة

«الاستثمار»: 90% زيادة في تراخيص الشركات الأجنبية والمحلية بالمملكة

«الاستثمار»: 90% زيادة في تراخيص الشركات الأجنبية والمحلية بالمملكة

«موديز» تكشف أسباب رفع توقعاتها لاقتصاد المملكة

«موديز» تكشف أسباب رفع توقعاتها لاقتصاد المملكة

رسالة رجل الأعمال «سليمان الراجحي» للمواطنين

رسالة رجل الأعمال «سليمان الراجحي» للمواطنين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد
مقال بين الألف والياء “جمال!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “جمال!!!”

المزيد
تغيير سلوكيات المجتمع!
مقالات

تغيير سلوكيات المجتمع!

المزيد
بقيادتنا نفخر
تدوينات حرة

بقيادتنا نفخر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>